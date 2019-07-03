المرسى يصف روشتة علمية لتطوير القنوات التليفزيونية

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جامعة القاهرة

محمد المرسي

حدد دكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، مجموعة من المعايير التى يجب توافرها لتطوير قناة تليفزيونية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب مراجعة شاملة لأهداف القناة وفلسفة وجودها وإنشائها وما يمكن أن تقدمه بشكل متميز عما سواها على الساحة الإعلامية.

وأضاف المرسى خلال تدوينته على "فيس بوك" أنه لابد من مراجعة شاملة لإمكانات وطاقات القناة البشرية وتطويرها وتأهيلها بما يتوافق مع أهداف القناة وفلسفتها وتوزيع المهام عليهم بما يتوافق مع إمكاناتهم وقدر إبداعهم دون محسوبية أو شللية أو محاباة لأحد.. بالاضافة لتطوير إمكانيات القناة التكنولوجية والفنية لتحقيق أهدافها.

وتابع أن إدارة القناة تضع خريطة برامجية بأفكار متميزة شكلا ومضمونا شاملة لكل ساعات الإرسال لتحقيق أهداف القناة يجد فيها المشاهد ما يرغبه وما يحتاجه ويجد فيها ما يعبر عن واقعه وطموحاته بحيث يرتبط بما تقدمه ويحرص علي متابعته ومراجعة وتقييم مستمر لتجنب كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق القناة لأهدافها، وهذا يعنى أن التطوير لابد أن يكون له رؤية شاملة واضحة المعالم من القيادات والخبراء يشترك في وضعها وتنفيذها أبناء القناة وليست رؤية محدودة ببرنامج واحد إذا لم يكتب له النجاح سقطت معه القناة.


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