مكرم محمد أحمد: 3 أشياء عجلوا بسقوط الإخوان

03 يوليه 2019 - 01:37 م





أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تظاهرات ثورة الثلاثين من يونيو لا يمكن أن تمحى من ذاكرة المصريين.



وأضاف "مكرم" في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "إننا شهدنا حشود هائلة خرجت في الثلاثين من يونيو من أجل إسقاط الإخوان بعد تجربة حكم مريرة استمرت عام واحد فقط.



وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "الإخوان كانوا يتطلعون إلى الوصول إلى الحكم منذ نشأتهم ولكن النهب والجشع والرغبة في الوصول إلى السلطة عجلت من عزلهم وسقوطهم"، لافتا إلى أن حكم الإخوان لمصر أدى إلى فضحهم أمام الشعب المصري".

