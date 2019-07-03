مجددًا.. رجل أعمال شهير يسخر من نجله: قولوا سبحان الله

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سخرية

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السعد

عاد رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بلدن منذ أكثر من 20عامًا، إلى السخرية من ابنه بسبب "جسمه السمين" ولم تكن المرة الأولى.

ونشر صورة لابنة وأخرى له على حسابه الخاص بـ"تويتر" معلقًا بقوله: "أبو أزرق مخلف أبو أصفر أوعى تخرج قبل ما تقول سبحان الله".

وكان قد نشرت تغريدة أخرى ساخرًا من ابنة مطلع الأسبوع الماضي قائلًا فيها: "إمبارح رحت المستشفى عندى مشكلة فى البروستاتا فالدكتور سألني أنت متجوز فقلت له ليه فقالي عشان هانشيل البروستاتا".

وتابع: "رديت وقلت أنا متجوز بس اعتبرني مش متجوز وشوف شغلك وياريتني قابلتك قبل ما اخلف بلال وإبراهيم فقالي مين بلال وإبراهيم فطلعت له صورتهما فقالي يوم الأربعاء تيجى هاشيلهالك".

  
         


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