» طالبات يشكين صعوبة اختبار "الهندسة الفراغية"

03 يوليه 2019 - 01:07 م

عبر بعض الطالبات عن صعوبة اختبار مادة الجبر والهندسة الفراغية بحالة من البكاء والحزن على ملامح وجههن.

وقالت إحدى الطالبات بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن مستوى الامتحان مرتفع فى مستوى الطالب المتفوق، قائلة: جاوبت عن جميع الأسئلة ولكن مش متأكدة من الإجابات الصحيحة بنسبة 90%.

وأضافت أخرى أن الأسئلة غير مباشرة وأكثر من نصف الأسئلة صعبة وليست متوسطة السهولة، موضحة أن الأسئلة الاختيار من متعدد أصعب من المقالية، مطالبة بمراعاة الطلبة فى تقدير الدرجات.

وتابعت أخرى أن الأسئلة كانت صعبة وكان يوجد جزئيات كثيرة صعبة والوقت لم يكف للإجابة والمراجعة.

وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896.