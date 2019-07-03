الأهلى يصدم "الشيخ" مجددًا

03 يوليه 2019 - 12:15 م

رفض مسؤولو النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، منح أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق، فرصة الاحتراف بالدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك بعد بتوصية من لجنة التخطيط والجهاز الفنى بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لرغبتهم فى الحفاظ على اللاعبين المميزة بالموسم الجديد.

ويغادر الفريق إلى العاصمة الإسبانية مدريد، صباح بعد غد الجمعة للدخول فى معسكر مغلق يتخلله ثلاثة مباريات ودية، استعدادًا لما تبقى من مباريات الموسم الماضى بالدورى العام ومسابقة كأس مصر والإعداد للموسم المقبل.