» نهاية صادمة لنجمة منتخب "سويسرا"

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ذهبت فلوريانا إسماعيلي لاعبة منتخب سويسرا ونادي يونج بويز لكرة القدم النسائية لقضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا، وعندما شعرت بارتفاع درجة الحرارة قفزت في مياه بحيرة كومو ولم تعد ثانية، ليتأكد نبأ وفاتها، بعدما عثر الغواصون على جثتها في البحيرة وهو ما أثار الحزن في مجتمع كرة القدم.

وقالت هيئة المطافئ الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية، إن جثة اللاعبة (24 عاما) تم العثور عليها على عمق أكثر من 200 متر في قاع البحيرة وأنه تم سحبها.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فلوريانا كانت مع صديقة لها في منطقة دونغو، حيث استأجرتا قاربا طوله ستة أمتار سارا به 700 متر في عرض البحيرة وكانت درجة الحرارة 33 درجة مئوية وقفزت في مياه البحيرة قفزة رأسية ولم تطفو مرة أخرى فقامت زميلتها بإبلاغ النجدة فورًا، التى ظلت تبحث عنها طوال ليل السبت والأيام التالية.

ونعي جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، اللاعبة وقال في بيان: "إنها لحظة حزينة للغاية لمجتمع كرة القدم بأكمله، خاصة في وقت نجتمع فيه في كأس العالم للسيدات"، التي تقام الآن بفرنسا.

وخاضت فلوريانا إسماعيلي أولى مبارياتها بزي منتخب سويسرا في يناير 2014 ضد منتخب البرتغال وخاضت معه حتى رحيلها 33 مباراة دولية.

وفي 14 يونيو الماضي لعبت لآخر مرة بقميص بلادها في صربيا، كما كانت قائدة لفريق الكرة النسائية بنادي يونغ بويز السويسري.


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