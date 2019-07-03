بموافقة ترامب.. تفاصيل عملية إسرائيلية خطيرة في إيران

03 يوليه 2019 - 11:41 ص

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إنه أشرف بنفسه على عملية جلب الأرشيف النووي السري الإيراني.

وكشف نتنياهو، خلال كلمته التي ألقاها في إطار مراسيم منح جائزة إسرائيل الأمنية لسلسلة من المشاريع الأمنية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الأمني، تفاصيل جديدة عن العملية التي نفذها الموساد الإسرائيلي في أواخر يناير من عام 2018.

وبحسب موقع "عكا" للشئون الإسرائيلية، قال نتنياهو إن الموساد نجح في تنفيذ العملية والحصول على الأرشيف النووي السري من قلب إيران، كاشفا أنه قام بالإشراف على العملية بنفسه "لما فيها من مخاطر كبيرة قد يكون لها تداعيات كارثية في حال فشلت المهمة".

وكشف نتنياهو لأول مرة أنه "أخذ الموافقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ العملية".

وأوضح أنه كان قد اقترح عليه تنفيذ العملية خلال أحد اللقاءات التي جمعت الاثنين في مؤتمر دافوس.

وتابع "قلت لترامب بأني أعتزم إرسال قواتنا إلى قلب طهران لسحب الأرشيف النووي الإيراني.. وقد سألني إذا كان الأمر مرتبطًا بخطر ما. فأجبته أنه مرتبط بخطر لا يستهان به إلا أن النتيجة تبرر المجازفة".

وأضاف نتنياهو: "حينما أتيت إليه للغرفة البيضاوية في البيت الأبيض بعد العملية بالتفاصيل الرئيسية التي كشفنا عنها في الأرشيف، عبّر عن تقديره للجرأة وللإنجاز".







