  • الأربعاء 03 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
بلقيس

مجددًا.. معركة بين "السعيد".. وبلقيس.. والسبب "ناموسة"

المالية

تعرف على قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

الكاتبة فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي لـ"الرئيس": قلبي شاور عليك يا ريس

المركى

بالأرقام.. "التعبئة والإحصاء" يكشف صادرات مصر لأمريكا

اليسا

صادم.. إليسا للسوريين: بلادكم أولى بيكم

الإعلامي أحمد موسى

"كلام أول مرة أقوله": عن ليله فوز مرسي بالرئاسة

الإعلامي سيد علي

شاهد.. سيد على منفعلاً: "خلاص مفيش نخوة"

طالبة

صادمة.. يغتصبون ابنة عمهم لتفوقها بالدراسة

المغامسي

وصف مفاجئ لـ "المغامسي" لأول من رفع علم مصر في بارليف

أرشيفية

القبض على زوجة وزير سابق فى دولة خليجية.. السبب صادم

تطورات جديدة فى الوساطة الإثيوبية لحل أزمة السودان

عرب وعالم

السودان
السودان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"المهدي" يقدم مبادرة جديدة لحل الأزمة في السودان

#

يوم حافل بالسودان.. بدأ بمحاكمة البشير وانتهى بـ"تفويض العسكري"

#

هذه العقوبات تنتظر الإخوان بأمريكا

#

أول تعليق للجامعة العربية على عزل "البشير"

الجامعة العربية

السودان

التوافق الوطني

دعوات جديدة وجهها الوسيط الإثيوبي إلى القوى المتنازعة في السودان لحل الأزمة.

حث الوسيط الإثيوبي في أزمة السودان، محمود درير، أمس المجلس العسكري الانتقالي وجماعات المعارضة على إجراء محادثات مباشرة اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وقال درير إن المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل، وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارض اتفقا على مقترحات قدمها وسطاء إثيوبيا والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة؛ حسب "رويترز".

لكن درير قال للصحفيين في الخرطوم إن الجانبين ما زالا مختلفين حول هيكل مجلس سيادي توكل إليه مهمة قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية.

 وحث درير الجانبين على الدخول في محادثات مباشرة للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف أنه تم تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع ولكن لن يتم الكشف عنهما لأسباب أمنية.

 وقال إن كل جانب تلقى بالفعل الدعوة لحضور الاجتماع.

وقال محمد الحسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان في مؤتمر صحفي "الطرفان قاب قوسين أو أدنى للوصول لاتفاق وتبقى نقطة واحدة محل اختلاف.

وندعو الطرفين للوصول إلى موقف متوسط حول هذه النقطة المتبقية".

كان الجيش السوداني أطاح بالبشير في 11 أبريل بعد احتجاجات استمرت أشهر ضد حكمه الذي دام ثلاثة عقود.

وواصلت جماعات المعارضة الاحتجاجات في الوقت الذي تضغط فيه على الجيش للتخلي عن السلطة لكن المحادثات انهارت بعد أن داهمت قوات الأمن معسكر احتجاج أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو.

في وقت سابق قالت الإمارات إن من المهم مواصلة الحوار في السودان وتجنب التصعيد.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر "المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر، ومن الضروري تفادي المواجهة والتصعيد".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان " إن سفيرها لدى الخرطوم اجتمع مع قيادي في تحالف المعارضة يوم الاثنين".

وأكد السفير حسام عيسى خلال المقابلة وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية".

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في المداهمة والحملة التي أعقبتها.

ونظم تحالف المعارضة استعراضا كبيرا للقوة يوم الأحد بخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع.

وقال تحالف المعارضة إنه دعا إلى مسيرة حاشدة أخرى في 13 يوليو وإلى عصيان مدني يوم 14 يوليو تموز. وأضاف أن تسعة أشخاص قتلوا خلال احتجاجات الأحد وأصيب نحو 200.

ويتهم المجلس العسكري جماعات المعارضة بالمسؤولية عن العنف وقال إن ما لا يقل عن ثلاثة أفراد من قوات الأمن أصيبوا بأعيرة حية.

وحث وسطاء إثيوبيا والاتحاد الأفريقي الجانبين على تجنب التصعيد للمساعدة في التوصل إلى اتفاق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. تشييع جثمان نجل حاكم الشارقة
» أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة
» "جنش" يطير لألمانيا لإجراء عملية جراحية بـ"أكيليس"
» إطلالة غريبة لـ فيفي عبده بعد سرقتها
» احتفال غير متوقع للاعبة أمريكا ضد إنجلترا
» أزمة في عزاء عزت أبو عوف بسبب "سيلفي" محمد إمام
» ماذا قالت آيتن عامر عن مرض ريهام سعيد بعد الخلافات بينهما؟
» حكاية العجوزين الذين قتلهما صاحب "المفتاح"
» فنانة شهيرة: طليقي الفنان رفض جميع الوساطات لعودتنا مرة أخرى
» لماذا انفعل عزت أبو عوف على تامر حسني وتفوه بألفاظ خارجة؟
» شاهد .. ابنتا عماد متعب رفقة محمد صلاح بفندق المنتخب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»