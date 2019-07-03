مجددًا.. معركة بين "السعيد".. وبلقيس.. والسبب "ناموسة"

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فجر السعيد

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تجدد الخلاف من جديد بين الإعلامية الكويتية فجر السعيد والفنانة بلقيس، حتى قررت السعيد مقاضاتها، بسبب تغريدة أطلقتها الأخيرة خلال الساعات الماضية واعتبرتها السعيد موجهة لها عبر "تويتر".

وقالت "السعيد": "حجيه مساك الله بالخير... لايكون أنا المقصودة بالتغريدة؟!! معاك لي الأحد الجاي إذا ما وضحتِ لمتابعينك إن أنا المقصود سأضطر آسفة لرفع قضية ضدك... معاك لي الأحد تقدرين تنفين إنك تقصديني.. وأتمنى تكونين شجاعة وتردين... آه أو لا وشكرا ".

بلقيس نشرت تعليقاً عبر حسابها على تويتر تقول فيه: "ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها... الزبدة غسلت يدي بالصابون وحالياً احتسي القهوة... هي اللي بدت ".

وقررت أصالة الدخول على الخط في شكل غير مباشر، إذ علّقت على تغريدة بلقيس قائلة: "يا بيبيتي قرصة الناموس تضايق بذات الّلحظة وخلص، عقمي مكانها بالصّبر، لأنّه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنتي فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس، حتّى ما ترشّي المكان مشان ماتضايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك، صحّة وألف هنا." فردّت عليها بلقيس قائلة: "على قلبك يا قلبي انت ."


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