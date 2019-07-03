صادم.. إليسا للسوريين: بلادكم أولى بيكم

03 يوليه 2019 - 11:00 ص

طالبت الفنانة إليسا، بترحيل وعودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان إلى بلادهم، بقوله: "بلادهم أولى بهم" .

وأضافت إليسا خلال لقاء تليفزيونى، أنها تتمنى أن يعود اللاجئون السوريون لبلادهم وأيضًا تتمنى أن يعود الفلسطنيين لبلادهم، وذلك بسبب انتشار البطالة في لبنان. .

ونفت إليسا وجود أى مشروع لحفل فى سوريا وقالت إنها ستتواجد فى المكان الذى يريد الجمهور أن يسمعها فيه .

من ناحية أخرى وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة نارية للأشخاص المتنمرين على شكلها، من خلال تغريدة بحسابها على "تويتر".

وغردت إليسا لجمهورها: "لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن".

ويعود سبب سخرية وتنمر البعض على النجمة اللبنانية من عوجة فمها نتيجة خضوعها للعديد من العمليات التجميل التي غيرت من شكلها كثيرًا.