  • الأربعاء 03 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
بلقيس

مجددًا.. معركة بين "السعيد".. وبلقيس.. والسبب "ناموسة"

المالية

تعرف على قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

الكاتبة فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي لـ"الرئيس": قلبي شاور عليك يا ريس

المركى

بالأرقام.. "التعبئة والإحصاء" يكشف صادرات مصر لأمريكا

اليسا

صادم.. إليسا للسوريين: بلادكم أولى بيكم

الإعلامي أحمد موسى

"كلام أول مرة أقوله": عن ليله فوز مرسي بالرئاسة

الإعلامي سيد علي

شاهد.. سيد على منفعلاً: "خلاص مفيش نخوة"

طالبة

صادمة.. يغتصبون ابنة عمهم لتفوقها بالدراسة

المغامسي

وصف مفاجئ لـ "المغامسي" لأول من رفع علم مصر في بارليف

أرشيفية

القبض على زوجة وزير سابق فى دولة خليجية.. السبب صادم

صادم.. إليسا للسوريين: بلادكم أولى بيكم

الصفحة الأخيرة

اليسا
اليسا

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

بفيديو "صادم".. فنانة خليجية تبرز مفاتنها. ومتابعوها "غاضبون"

#

شبيهة هيفاء وهبي تقاضيها.. السبب صادم

#

صادم.. مسلسل عربى يحقق أعلى الإيرادات بإسرائيل

#

رد غير متوقع من فنانة شهيرة لصحفي طلب الزواج منها

طالبت الفنانة إليسا، بترحيل وعودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان إلى بلادهم، بقوله: "بلادهم أولى بهم" .

وأضافت إليسا خلال لقاء تليفزيونى، أنها تتمنى أن يعود اللاجئون السوريون لبلادهم وأيضًا تتمنى أن يعود الفلسطنيين لبلادهم، وذلك بسبب انتشار البطالة في لبنان. .

ونفت إليسا وجود أى مشروع لحفل فى سوريا وقالت إنها ستتواجد فى المكان الذى يريد الجمهور أن يسمعها فيه .

من ناحية أخرى وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة نارية للأشخاص المتنمرين على شكلها، من خلال تغريدة بحسابها على "تويتر".

وغردت إليسا لجمهورها: "لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن".

ويعود سبب سخرية وتنمر البعض على النجمة اللبنانية من عوجة فمها نتيجة خضوعها للعديد من العمليات التجميل التي غيرت من شكلها كثيرًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. تشييع جثمان نجل حاكم الشارقة
» أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة
» "جنش" يطير لألمانيا لإجراء عملية جراحية بـ"أكيليس"
» إطلالة غريبة لـ فيفي عبده بعد سرقتها
» احتفال غير متوقع للاعبة أمريكا ضد إنجلترا
» أزمة في عزاء عزت أبو عوف بسبب "سيلفي" محمد إمام
» ماذا قالت آيتن عامر عن مرض ريهام سعيد بعد الخلافات بينهما؟
» حكاية العجوزين الذين قتلهما صاحب "المفتاح"
» فنانة شهيرة: طليقي الفنان رفض جميع الوساطات لعودتنا مرة أخرى
» لماذا انفعل عزت أبو عوف على تامر حسني وتفوه بألفاظ خارجة؟
» شاهد .. ابنتا عماد متعب رفقة محمد صلاح بفندق المنتخب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»