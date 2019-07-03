القبض على زوجة وزير سابق فى دولة خليجية.. السبب صادم

03 يوليه 2019 - 10:28 ص

تمكنت قوات الأمن من القبض على زوجة وزير سابق بعد فرارها من تنفيذ حكم صادر ضدها بالحبس.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مواطنة تبلغ 45 عامًا في ضاحية عبد الله السالم بالكويت، صادر بحقها حكم حبس لمدة 4 سنوات في قضية نصب واحتيال وشيكات من دون رصيد.

وقال مصدر أمني إن المواطنة، وهي زوجة وزير ونائب سابق في مجلس الأمة، فوجئت برجال الأمن في ساعة متأخرة يوم الأحد الماضي، يطلبون إثباتها الشخصي، وبالاستعلام عنها تبيّن أنها مطلوبة لحكم حبس، فجرى ضبطها، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.