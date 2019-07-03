وصف مفاجئ لـ "المغامسي" لأول من رفع علم مصر في بارليف

عقب إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على وفاة محمد العباسي، أول من رفع علم مصر بخط بارليف خلال حرب أكتوبر، قائًلا:"القرآن هو البوابة العظمي لكل نصر وفلاح".

وقال المغامسي: "أعلن في مصر عن وفاة محمد العباسي أحد أبطال حرب أكتوبر عن 73سنة، وهو أول من رفع العلم المصري الشامخ على إحدى نقاط خط بارليف، وفي سيرته حفظ القرآن كاملا وهو صغير".

وأضاف: "يجب أن تعلم الأمة أنّ القرآن هو البوابة العظمى لكل نصر وفلاح، ولا أحد يعدل أهل القرآن" .

وولد "العباسي" بمدينة القرين، بمحافظة الشرقية، حيث التحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم كاملًا، ثم حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، قبل أن يتوقف عن الدراسة ويلتحق بالتجارة والزراعة، وبعدها التحق بالتجنيد لمدة 5 سنوات قبل الحرب، وهو أول من رفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس.