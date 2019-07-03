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تسريب اختبار الهندسة الفراغية

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متابعات حنان حمدتو

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هندسة

نشرت إحدى صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نموذج أسئلة زعمت أنَّه خاص بامتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي يؤديه طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة حاليًا.

وزعم مسئول الصفحة أنَّ النموذج المسرب خاص بامتحان الجبر والهندسة الفراغية، مبينًا أنَّه مطابق تمامًا لامتحان الطلاب الأصلي، مطالبًا أولياء الأمور بسرعة التفاعل معه والبحث عن إجاباته.

من ناحيتها، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتتبع حاليًا تلك الصفحة التي نشرت النموذج تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بالإضافة إلى الوصول للطالب صاحب التسريب.

جدير بالذكر، أنَّ طلاب الثانوية العامة شعبة علم رياضيات يؤدون، اليوم، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة -الجبر والهندسة الفراغية- بإجمالي 117 ألفًا و71 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس (STEM ) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء بإجمالي 368 طالبًا وطالبة.


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