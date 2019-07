12 مقاتلة أمريكية فى الخليج.. ما السبب

انتشرت مقاتلات أمريكية في منطقة الخليج، ما أثار التساؤلات عن سبب تواجدها.

ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية 12 مقاتلة من طراز "إف-22" (رابتور)، وفقًا لمذيعة "فوكس بيزنيس نيتورك"، ليز كلامان، حيث نشرت هذه الأنباء على صفحتها الخاصة في "تويتر".

وفي التعليقات على المعلومات، اقترح أحد المستخدمين أن هذه هي المقاتلات التي نشرت في أواخر شهر يونيو في قطر حوالي "عشرة" التي يجب أن تصبح ردًا على "التهديد الإيراني".

في 27 يونيو، أعلن موقع "أفياتشونيست" أنه وصل إلى قطر فقط 9 مقاتلات من 12، وقد ألغي إرسال الثلاث الباقيات بسبب مشاكل فنية.

في 5 مايو، قال مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جون بولتون إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعة قاذفات تكتيكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية كإشارة للسلطات الإيرانية. وأُعلن لاحقًا أن بطارية باتريوت وسفينة النقل العسكرية يو إس إس أرلينغتون ستنضم إلى هذه المجموعة.

وأعلن البنتاجون أن هذه الخطوة هي "رد على أدلة على زيادة استعداد إيران للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية".

وأكدت واشنطن أنها لا تسعى إلى صراع مع إيران، ولكنها مستعدة لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

