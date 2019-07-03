"بلومبيرج" تكشف مفاجأة عن الاقتصاد السعودي

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متابعات-علا خطاب

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نشرت وكالة بلومبيرج، الأمريكية، في تقرير حديث لها، رسمًا بيانيًا عن النمو غير النفطي في الربع الثاني باقتصاد المملكة.

وأوضحت الوكالة، أن النمو غير النفطي للاقتصاد السعودي يسير على الطريق الصحيح، وسجّل رقماً عالياً شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وأشارت إلى أن هذا النمو كان متذبذبًا منذ عام 2016، وتوسع بنسبة تقل عن 2.5%.

وأضافت أن أحدث البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لاختراق هذه العتبة؛ لأن التحفيز المالي بات واضحاً أخيرًا في أرقام النمو.

كما توقعت أن يصل معدل النمو غير النفطي إلى 2.6? هذا العام، مرتفعًا من 2.1% في عام 2018.


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