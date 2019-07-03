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عطية: مينفعش نتحرش بالست حتى لو كانت عريانة

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مبروك عطية

إيمان هاني

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وصف الداعية الإسلامي مبروك عطية ، التحرش بالسلوك المشين و القذر، مؤكدًا أن مبالغة المرأة في زينتها لا تعطي للمتحرش مبررًا لارتكاب جريمته".

وأضاف "عطية "، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، بأن علاقة الرجل بالمرأة إما أن تكون زوجة له، أو عليه اعتبار أن كل النساء أمهات له.

 ووجه "عطية" رسالة للفتيات، قائلاً:"لا تكوني عاملاً مساعدًا علي حدوث التحرش"، معقبًا: "لا أحمل المرأة مسئولية التحرش حتي لو كانت تسير في الشارع عارية، مينفعش نتحرش بالست حتي لو كانت عريانة".

 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=gQ-sKHAYwOo

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