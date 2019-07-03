نجم منتخب مصر على أعتاب الدوري الإنجليزي بعرض رسمي

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نجم منتخب مصر

كشفت صحيفة "ذا صن " الإنجليزية عن قرب انتقال محمود حسن تريزيجيه - لاعب قاسم باشا التركي - المتألق مع منتخب مصر ، من فريق أستون فيلا العائد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن ديان سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا تحدث مع لاعب الفريق المصري أحمد المحمدي ، مستطلعا رأيه في تريزيجيه ، فما كان من المحمدي سوى أن نصحه بسرعة التعاقد مع اللاعب نظرًا لما يمتلكه من سرعة وإمكانيات.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي أستون فيلا يرصدون مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد الرسمي مع محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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