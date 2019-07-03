هذا الدور رفضه عزت أبو عوف خوفا على شعور أولاده وأحفاده

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عزت أبو عوف
عزت أبو عوف

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عزت أبو عوف

كشف الفنان الراحل عزت أبو عوف في حوار قديم له عن الدور الذي رفض تأديته على شاشة السينما خوفا على شعور أولاده وأحفاده.

وقال "أبو عوف" في لقاء مع برنامج "100 سؤال" : "رفضت تجسيد دور الصحفي الشاذ جنسيا حاتم رشيد في فيلم (عمارة يعقوبيان) ، حين عرضه عليّ السيناريست وحيد حامد رفضته ولم أعرف سبب رفضي ، فقط لم أحب أولادي أو أحفادي يروني أفعل هذا الأمر".

وأضاف: " "محبتش الدور، محبتش إن أولادي أو أحفادي رغم أنه تمثيل وهما عارفين وكلنا عارفين إنه تمثيل إنهم يشوفوني كده وبالشكل ده"، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء الفنان خالد الصاوي لهذا الدور".

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