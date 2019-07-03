أستاذ طب نفسي يكشف الأداء الصادم لصلاح ولاعبي منتخب مصر

03 يوليه 2019 - 05:27 ص

كشف الدكتور مصطفى شاهين - أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بطب قصر العيني - أسباب تراجع أداء لاعبي منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا.



وقال "شاهين" خلال مداخلة مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" : "لاعبو مصر بحاجة لتأهيلهم نفسيا بعد حملات السخرية التي طالتهم والإحباط الذي أصيبوا به".



وأضاف: "معظم اللاعبين يحتاجون استعادة الثقة في أنفسهم .. هم محملون بضغوط كبيرة تفوق قدرتهم على التحمل ، الجميع بلا استثناء تراجع مستواه لهذا السبب وعلى رأسهم صلاح وتريزجيه ، وبالنسبة لمستوى عبدالله السعيد الذي يحير الجميع ، فتراجع بسبب النقاشات التي دارت قبل ضمه للمنتخب واختلاف الأراء حوله".



