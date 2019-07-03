مفاجأة من سما المصري لريهام سعيد بعد مرضها: أذتني وأذت ستات كتير

03 يوليه 2019 - 05:15 ص

وجهت الفنانة سما المصري رسالة مفاجأة إلى الإعلامية ريهام سعيد ، مؤكدة أنها قررت التنازل عن الدعوى التي رفعتها ضدها.



وقالت سما في بيان عبر صفحتها بـ"انستجرام" : "تنازلت اليوم عن الدعوي التي تقدمت بها ضد ريهام سعيد في شهر فبراير 2019 والدعوي تحمل رقم 1966 عرائض النائب العام برقم 2241 لسنه2019 إداري قسم الجيزة بسبب قيامها بتحريض صفحات تابعة لها بنشر صور وفيديوهات خاصة بي دون وجه حق وفبركة صور خاصة بي وتركيبها وليست صور صحيحة والسب والقذف في حقي والتشهير بي وقد تم التحقيق في الشكوي من قبل النيابة العامة الأسبوع الماضي وإحالتها للنظم والمعلومات ومباحث النت للفحص".



وأضافت: "لكن بعد مرضها قررت اليوم التنازل عنها لأنها مريضة..هي أذتني وأذت ستات غيري كتير بس أنا خلاص مسامحاها لأنها طلبت من الناس يسامحوها وهي في محنة مرضها وكل اللي أقدر أقوله ربنا يسامحها ويشفيها عشان خاطر ولادها وابنها الصغير ..ربنا يعافيها ويعافي جميع المرضي ياارب...العفو عند المقدرة".

