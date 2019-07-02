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بـ 4 مليارات دولار..

واشنطن تقترح فرض رسوم على واردات أوروبية

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الاتحاد الأوروبي وتركيا
الاتحاد الأوروبي وتركيا

المصريون ووكالات

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ترامب: فرض رسوم على واردات "أوروبية" بـ11 مليار دولار

اقترح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، فرض رسوم جديدة على واردات أوروبية بقيمة أربعة مليارات دولار، على خلفية نزاع تجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، أن الرسوم المقترحة تشمل 89 منتجا غذائيا، بينها لحوم ومنتجات ألبان وفواكه ومشروبات.
وأضافت أن تلك المنتجات قد تضاف إلى قائمة واردات بقيمة 21 مليار دولار، قال لايتهايزر، في أبريل/ نيسان الماضي، إنها ستخضع لرسوم جديدة.
وتقول واشنطن إنها تفرض تلك الرسوم ردا على دعم تتلقاه شركة "إيرباص" الأوروبية، عملاق صناعة الطائرات، بشكل يؤثر على منافستها الأمريكية "بوينغ".
وعبر تغريدة في أبريل/نيسان الماضي، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "منظمة التجارة العالمية، ترى أن دعم الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص، قد أثر سلبا على الولايات المتحدة".
وأضاف: "لذلك سيتم فرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "الاتحاد الأوروبي استفاد من التجارة الأمريكية لسنوات عديدة.. وسوف يتوقف هذا قريبا".
وفي مارس/ آذار الماضي، قضت منظمة التجارة العالمية بأن الدعم الأوروبي لشركة "إيرباص"، منافسة "بوينغ" الأمريكية، "غير قانوني"، وسط خلاف دام 15 عاما بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، بشأن الشركتين العملاقتين. -

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