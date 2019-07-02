» تونس تتأهل إلى ثمن النهائي بأداء باهت أمام موريتانيا

02 يوليه 2019 - 10:50 م

حجز المنتخب التونسي، الثلاثاء، مقعدًا في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.



وتعادل المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني سلبيًا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.

بذلك، ارتفع رصيد تونس إلى 3 نقاط في الوصافة، بينما ارتفع رصيد موريتانيا إلى نقطتين في المركز الرابع.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث كثف لاعبو موريتانيا من هجماتهم في رحلة بحث عن هدف يربكون به حسابات المنافس.

ولم يقدم المنتخب التونسي العرض المنتظر منه حتى الآن، حيث أضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.