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تحويل السيارات القديمة إلى مشاريع للشباب

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مجلس النواب

مقترح برلماني

السيارات القديمة

مشاريع للشباب

أيّد برلمانيون، مطالبة النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتحويل السيارات القديمة إلى مشاريع للشباب, وذلك لإيجاد فرصة عمل وتقليل نسبة البطالة بين الخريجين، بدلاً من تركها تمثل خطرًا في الشوارع.

واعتبر النواب، أن تلك السيارات عند إعطائها للشباب للعمل عليها لن تمثل إعاقة لحركة المرور, أو المكان نفسه طالما تعمل بشكل منظم ومدروس وفي أماكن مناسبة.

وطالب النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتحويل السيارات الملاكي القديمة إلى مشروعات للشباب.

وقال "زين الدين"، في بيان اليوم، إن السيارات القديمة أصبحت تمثل عبئًا على الأسر المصرية، وتؤدى إلى تعطيل حركة المرور نتيجة الأعطال المتكررة، فضلًا عن شغل مساحات دون فائدة بالشوارع والجراجات، وتحويل هذه السيارات لمشروعات لخدمة الشباب سيساهم في الحد من ظاهرة البطالة.

وأوضح "زين الدين"، أن المقترح يعتمد على تهيئة السيارات القديمة، وإعادة استغلالها لبدء مشروع شخصي، وبيع المنتجات من خلالها، بدلًا من تأجير المحال مرتفعة الثمن، وأشار إلى أن الفكرة موجودة بالفعل، إلا أن الأمر ينقصه بعض التنظيم والتقنين، ليتحول إلى مبادرة وطنية، يتم فيها تشجيع الشباب على تبني الفكرة وتقديم قروض ميسرة لهم.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالإجراءات الصحية في حالة تحويل هذه السيارات إلى مشروعات لتقديم أطعمة للمواطنين.

من جانبه، قال النائب محمد عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب, إن "تحويل السيارات القديمة إلى مشروعات للشباب فكرة جيدة، من شأنها أن تقل نسبة البطالة بين الشباب ولكن بشروط".

وأضاف لـ"المصريون": "الفكرة تحتاج إلى دراسة جيدة, خاصة أن هناك قانونًا جديدًا للمرور", موضحًا أن "الفكرة تحتاج إلى أماكن مناسبة وليست عشوائية؛ حتى لا تزيد نسبة الازدحام وتكدس السيارات وتؤدي إلى إعاقة حركة المرور والمارة".

وأشار إلى أن "الدولة تعمل على إيجاد فرص عمل للشباب بأكثر من طريقة, وكلنا كمجلس نواب في خدمة الشباب", لافتًا إلى أن "الاستفادة من السيارات القديمة أفضل من تركها في الشوارع؛ خاصة أن تلك السيارات المتروكة في الشوارع تمثل خطرًا، خاصة أن هناك سيارات مجهولة ولا تحمل لوحة معدنية, كما أن هناك شوارع تتخذ "جراج" للسيارات، وهذا أسلوب غير حضاري".

وأيد النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب, المقترح, واصفًا إياه بأنه من الأفكار الجيدة التي لابد من أن تتم دراستها وتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف لـ"المصريون": "هناك العديد من السيارات القديمة التي تشوه صورة المكان, وتستغل من قبل الخارجين عن القانون, فلابد من الاستفادة منها على أن تُخصص كعربات أكل متنقلة، وهذا موجود بالفعل في دول العالم".

وأشار إلى أن "من شأن هذا أن يقلل من نسبة البطالة, فضلاً عن لن يعوق حركة المرور", لافتًا إلى أنه "من الممكن أن تقف تلك السيارات على نواصي الطرق السريعة أو أماكن أخرى لبيع وجبات أو مشروبات سريعة".

وأوضح أن "المشروع في حالة تنفيذه لابد من أن يتم ترخيصه للشباب حديث التخرج الذي يبحث عن فرصة عمل, على أن تُستخرج التراخيص من الحي للشباب وليس المحتكرين".


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