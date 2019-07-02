«الديهي»: القاهرة ستتحول كبديل لأمستردام وروما في السياحة

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالتقرير الذي أصدرته وكالة "cnn "، نقلا عن المجلس السياحة والسفر العالمي، حيث أكدوا أن القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعداد كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا اتخذت قرار أيضا بعودة الرحلات السياحية لطابا.

وطالب "الديهي"، وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وشركات السياحة بضرورة استغلال التقرير الذي أصدرته وكاله "cnn ".

وتابع "الديهي"، : "القاهرة ستتحول قريبا كبديل لروما ودلهي وأمستردام في السياحة، ما كان لهذا المجلس أن يصدر هذا التقرير بدون أن تتحرك مصر أمنيا واقتصاديا ولوجستيا بشكل صحيح".