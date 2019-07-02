إعلامي مصري: الإخوان سبب الهجوم على محمد صلاح والمنتخب

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خالد الشرقاوي - متابعات

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ادعى الإعلامي نشأت الديهي، أن الإخوان تقود حملة الآن لتشويه صورة اللاعب محمد صلاح والمنتخب الوطني من أجل إفساد مشهد استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء،: "الإخوان يحاولون حاليا إفساد تركيز محمد صلاح و المنتخب الوطني حتى لا يفوزوا بكأس الأمم الإفريقية، ولكننا ندعم المنتخب الوطني ومحمد صلاح بشكل مطلق، الناس اللي بتعبث في هذا الأمر ستقطع أيديكم".


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