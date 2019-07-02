» رسميًا.. غياب حارس السنغال عن أمم إفريقيا

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السنغال

حارس

تعرض إدوارد ميندي، حارس مرمى السنغال، لإصابة قوية على هامش مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة كينيا، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لكأس الأمم الأفريقية.

وجاءت إصابة الحارس السنغالي، بكسر في أحد أصابع اليد، وهو الأمر الذي لم يتم تشخيصه خلال المباراة، وتم الكشف عنه فيما بعد اللقاء.

وتأكد غياب "ميندي" عن منتخب السنغال، حتى نهاية كأس الأمم، نظرًا للإصابة التي تعرض لها.

وحقق منتخب السنغال، فوزًا عريضًا على نظيره الكيني، بثلاثية نظيفة، كان بطلها قائد أسود التيرانجا ساديو ماني، جناح فريق ليفريول الإنجليزي، الذي سجل هدفين وأضاع ركلة جزاء.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة أوغندا في دور الستة عشر، بعد تأهل الأخير كثاني المجموعة الأولى التي ضمت مصر مستضيف البطولة وزيمبابوي والكونغو الديموقراطية، برصيد 4 نقاط.


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