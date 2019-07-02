أول تعليق إماراتي على «هروب» زوجة«بن راشد»

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زوجة

حاكم دبي

محمد بن راشد

هروب

هيا بنت الحسين

علقت سفارة الإمارات في لندن، على ما يتردد من مزاعم بشأن هروب زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ، الأميرة هيا بنت الحسين شقيقة ملك الأردن، وتواجدها في الخارج برفقة ابنيها.

وحول ما تردد من وجود اتصالات، لاستجلاء الموقف أو للضغط لعودة الأميرة «هيا» أو لمنع عودتها إلى دبي، فقد نقلت صحيفة الجارديان نفيًا من السفارة الإماراتية في لندن، لما يقال عن تدخلها أو مشاركتها في موضوع وجود الأميرة هيا ببريطانيا.

ونسبت الصحيفة للناطق باسم السفارة قوله، إن ”حكومة الإمارات لا تنوي التعليق على أي مزاعم تخص الحياة الشخصية للأفراد“. وجوابًا على سؤال عما إذا كانت حكومة الإمارات طرحت هذا الموضوع مع نظيراتها الألمانية أو البريطانية، أجاب الناطق بلسان السفارة: لا، لم يحصل ذلك.


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