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أمريكا: حظر «هواوي» مستمر في مجال الجيل الخامس

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هواوي
هواوي

محمد فضل- متابعات

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أمريكا

الجيل الخامس

هواوي

قال أحد المستشارين الاقتصاديين الرئيسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيتر نافارو، اليوم الثلاثاء إن الحظر الأمريكي لاستخدام تكنولوجيا شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة "هواوي" في مجال الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، لم يتغير.

وأضاف "نافارو" في تصريحات لشبكة "سي. إن. بي. سي" التليفزيونية أن الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج اتفقا على هامش قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية في مطلع الأسبوع الحالي، على السماح ببيع كمية صغيرة من الرقائق الأمريكية إلى شركة هواوي، بناءً على طلب الجانب الصيني تخفيف الحظر الأمريكي عليها. 

وشدد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي على أن تخفيف العقوبات على هواوي لن يؤثر على الأمن القومي الأمريكي، في تكنولوجيا الجيل الخامس للهاتف المحمول والتي تمثل منتجات هواوي، فيها خطرًا محتملًا عليه. 

وقال نافارو إن البيت الأبيض سيواصل الضغط على حلفائه في مختلف أنحاء العالم لمنع استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من هواوي.

وأضاف نافارو أن الرئيس ترامب ملتزم جدًا بتحقيق ريادة الولايات المتحدة في تكنولوجيا الجيل الخامس، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل مع حلفائها الأوروبيين وشركات التكنولوجيا، لمواجهة الصين.

يذكر أن الولايات المتحدة لا تملك حاليًا أي قدرة حقيقة على منافسة معدات شبكات الجيل الخامس التي تقدمها الشركة الصينية.

وتزايدت التوقعات بتخفيف العقوبات الأمريكية على هواوي، ما يتيح لشركات الرقائق والإلكترونيات الأمريكية تصدير منتجاتها في الصين، بعد لقاء ترامب وشي في قمة مجموعة العشرين.

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