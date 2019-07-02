تصريح مُحير من «إكرامي»عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

02 يوليه 2019 - 06:03 م

أصبحت صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي بشكل نهائي محل شك بعدما طلب مسئولو هيدرسفيلد الإنجليزي، مبلغًا خياليًا نظير الاستغناء عنه.

وعن انتقال رمضان صبحي لنادي الزمالك، علق "إكرامي"، قائلًا:" وضع رمضان زي شريف، ولكن الله أعلم القدر مخبي ايه، ومحدش عارف أيه اللى ممكن يحصل، وبين يوم وليلة الأمور كلها تتغير".

وكلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المفوض بشئون كرة القدم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد.