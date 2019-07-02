«مالونج» أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وبنين

02 يوليه 2019 - 05:13 م

فاز بيير مالونج، لاعب منتخب الكاميرون، بجائزة أفضل لاعب، في مباراة منتخب بلاده مع نظيره بنين في ختام دور المجموعات الليلة.

وتعادل منتخب الكاميرون مع نظيره بنين سلبيًا، في المباراة التي أقيمت على إستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وبهذا التعادل رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 5 نقاط في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب غانا المتصدر بنفس رصيد النقاط، كما رفع منتخب بنين رصيده إلى 3 نقاط ويتأهل كأفضل ثوالث لدور الـ16.