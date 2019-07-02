  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
أفيخاي أدرعى

مصرية تدعو لإسرائيل:«اللهم اجعل جنودك معهم»

غانا

بث مباشر.. مباراة غانا وغينيا الاستوائية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية عاجلة

مجلس النواب

«النواب» يطلب فتوى لهدم مسجد وبناء مول تجاري مكانه

رمضان صبحي

تصريح مُحير من «إكرامي»عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

الضابط الراحل

صور..وفاة ضابط بشكل مفاجئ بعد ساعات من زفافه

الدولار

تراجع مفاجئ في أسعار «الدولار»

صلاح ووردة

خسارة فادحة تُهدد محمد صلاح بسبب «وردة»

السلطان قابوس وبنيامين نتنياهو

بيان صادم من عمان لإسرائيل

متظاهرو السودان

رسالة تحذيرية للمجلس العسكري والمتظاهرين بالسودان

مصر تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

آخر الأخبار

مصر والسعودية
مصر والسعودية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

الخارجية المصرية تدين استهداف مطار أبها السعودي

#

التحالف: مقتل سوري وإصابة 7 في هجوم إرهابي للحوثين

#

"بن سلمان": استهداف "الحوثي" لمطار أبها يكشف هذا الأمر

#

أول رد مصري على استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

السعودية

مصر

الحوثيين

مطار أبها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، هجوم ميليشيا الحوثى في اليمن على مطار أبها الدولي في جنوب المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيّرة، مما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الكاميرون وبنين
» الرئاسة التونسية ترد على "تسمم السبسي"
» المجلس العسكري السوداني يستعين بضابط موساد سابق
» «بشار الأسد» يهدي «محمود عباس» مصحفًا مكتوبًا بماء الذهب
» النائب العام يقرر التحفظ على أموال «تنظيم الأمل»
» سرقة 100 ألف جنيه من ماكينة صرف آلي بالأقصر
» مصر تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي
» خسارة فادحة تُهدد محمد صلاح بسبب «وردة»
» البورصة تربح 959 مليون جنيه
» «الإفتاء» توضح حكم تغسيل الابن لوالدته المتوفاة
» بيان صادم من عمان لإسرائيل

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»