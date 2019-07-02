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وفاة نجل حاكم الشارقة وتنكيس الأعلام

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سلطان القاسمي
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وكالات

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نعى ديوان حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، الذي وافته المنية في بريطانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وجاء في النعي أن الفقيد توفي في المملكة المتحدة، وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارا من وقت وصول الجثمان والصلاة عليه، وسوف يتم الإعلان عن وصوله وتشييعه في وقت لاحق.

ولم يذكر الديوان أو الوكالة الإماراتية أسباب وفاة الشيخ خالد، ثاني أبناء حاكم الشارقة.


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