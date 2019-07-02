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"المالية" تزف بشري سارة للعاملين بشأن زيادة المرتبات والعلاوات

مال وأعمال

المرتبات والعلاوات
المرتبات والعلاوات

متابعات - أمينة عبد العال

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المالية

العلاوات

الزيادات

المرتبات

أعلنت المالية عن تقديم موعد صرف رواتب 4 شهور بـ"العلاوات" والزيادات الجديدة.

وقررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة للشهور الأربعة المقبلة يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، للتيسير على العاملين.

أرجعت وزارة المالية القرار إلى انتهاء العمل بموازنة 2018 – 2019 ، وبدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد.

وأصدرت الإدارة المركزية لحسابات الحكومة اليوم، الكتاب الدوري رقم 64 لسنة 2019 ،وأعلن صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة بالزيادات والعلاوات التي تقررت، بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، والنفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل.

وحدد الكتاب الدوري مواعيد الصرف لمرتبات شهر يوليو الجاري بدءا من الأحد 14 يوليو، بينما سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس بدءا من الخميس 8أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءا من الأحد 15 سبتمبر، وصرف مرتبات أكتوبر بدءا من الأحد 20 أكتوبر.

أما بشأن المتأخرات وما يتقاضاه العالمين بخلاف الراتب عن الفترة المشار إليها، فيتم الالتزام بما تضمنته أحكام القرارات والكتب الدورية في هذا الشأن، مع مراعاة خصم ما قد يصرف بدون وجه حق من استحقاقات الشهر التالي.

ونبه الكتاب الدوري على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم.


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