"كهربا" يستعين بـ"الحضري" للهروب من الزمالك

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كهرباء
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كهرباء

الزمالك

الاهلى

قالت مصادر كروية ان لاعب نادي الزمالك محمود عبدالمنعم "كهربا"، يجهز خطة هروبة من نادي الزمالك دون ان يعاقب.

وذكرت المصادر لموقع "سوبر كورة" تجهيز كهربا سيناريو الهروب من الزمالك بشكل رسمى خلال الأيام القليلة القادمة، حيث قام اللاعب بالاستعانة بأحد المحاميين لبدء خطة الهروب وعدم العودة لنادي الزمالك مرة أخرى

وكشفت المصادر أن سيناريو هروب كهربا من الزمالك سيكون مشابهة لما فعله عصام الحضرى مع النادي الأهلي فى أوقات سابقة حيث سيستعين اللاعب بمحامى أجنبى، للحصول على بطاقة دولية مؤقتة والانضمام لنادي جديد، خلال الميركاتو الصيفى المقبل .

أضافت المصادر أن كهربا يتمسك بموقفه خاصة بعد قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بتصعيد الموقف وتوجيه هجوم عنيف تجاه اللاعب مما يؤكد صعوبة حل الأزمة مثلما حدث فى المرات السابقة ويقرب انتهاء العلاقة بشكل نهائى بين اللاعب وناديه.

وتزداد أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك، مع مسئولي ناديه، فى ظل الخلاف القائم حاليا، منذ انقطاع اللاعب عن التواجد فى التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية وعدم التزامه بالحضور لمقر النادي فى الأوقات المحددة.


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