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طلب خاص من "صلاح" لـ"طباخ" المنتخب

الرياضة

صلاح
صلاح

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مصر

المنتخب المصرى

صلاح

الطباخ

طلب نجم المنتخب المصري محمد صلاح من طباخ المنتخب تحضير وجبة كشرى داخل فندق الإقامة، لا سيما أن الفرعون المصرى من عشاق الكشرى.

واستجاب طباخ المنتخب لطلب محمد صلاح وقام بتحضير وجبة كشرى، وأشرف عليها الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

 وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات .

 وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.

 ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.

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