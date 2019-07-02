» هجوم شرس على ميريام فارس بسبب نعي "أبو عوف"

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ميريام فارس
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متابعات-علا خطاب

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عزاء

عزت أبو عوف

ميريام فارس

لاقى نعي الفنانة اللبنانية ميريام فارس، لفنان الراحل عزت أبو عوف، موجة من السخط من قبل النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الأزمة التي أثارتها على خلفية الإساءة مصر في أحد المؤتمرات الصحافية بالمغرب.

ونشرت فارس صورة أبو عوف، عبر حسابها الخاص على تطبيق "أنستجرام"، مرفقة إياها بعبارة: "يا أرقى وأجمل فنان شامل كان لي الشرف بالتعرف على شخصيتك المرحة والمحبة للحياة، عرفناك بمهنيتك وأخلاقك العالية وروحك الحلوة، خسرناك وربحنا إرثك إلى الأبد. الله يرحمك عزت ابو عوف".

وقوبلت هذه التدوينة بسيل من الهجوم عليها من بعض النشطاء المصريين.


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