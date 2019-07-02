» "أديب" يعزي حاكم الشارقة في وفاة ابنه

02 يوليه 2019 - 02:26 م

قدم الإعلامي عمرو أديب واجب العزاء للشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات، في وفاه نجله، الذي توفي أول أمس، عن عمر يناهز 39 عامًا.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أتوجه بواجب العزاء وأعرب عن عميق حزنى في وفاه الشيخ خالد نجل الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقه".

وتابع أديب: "هذه العائلة تعشق مصر ولها الكثير من المواقف المحترمة معنا".

وأتم تغريدتة بقولة: "رحم الله الشاب الفقيد واللهم عائلته الصبر والسلوان".

وتوفي الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 39 عامًا حسب ما أعلنه، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالأمس .

وذكر المكتب عبر حسابه في ”تويتر“، أن الفقيد توفي الإثنين، وذلك أثناء تواجده في المملكة المتحدة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الوفاة .

ونعى ديوان حاكم الشارقة الراحل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق .