بالفيديو.. تعرف على تسعيرة الكهرباء الجديدة

02 يوليه 2019 - 02:21 م

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، فيديوجراف يظهر الأسعار الجديدة للكهرباء، وفقا للتسعيرة الجديدة عقب قرار زيادتها وجاءت كالآتي: -



الشريحة الأولى، من صفر إلى 50 كيلووات "30 قرشا بدلا من 22 قرشا".



- الشريحة الثانية، من 51 إلى 100 كيلووات "40 قرشا بدلا من 30 قرشا".



- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات "50 قرشا بدلا من 36 قرشا".



- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات "82 قرشا بدلا من 70 قرشا".



- الشريحة الخامسة، من 351 إلى 650 كيلووات "100 قرش بدلا من 90 قرشا".



- الشريحة السادسة، من 651 إلى 1000 كيلووات "140 قرشا بدلا من 135 قرشا".



- الشريحة السابعة، من ما يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "1455 قرشا".



* ثانيا: قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو الجاري حسب الاستهلاك:



- 50 كيلووات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12".



- 100 كيلووات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها".



- 200 كيلووات شهريا "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 106 جنيهات بدلا من 78 جنيها".



- 300 كيلووات "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها".



- 400 كيلووات" قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها".



- 500 كيلووات ساعة "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327".



- 600 كيلووات "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها ".



- 650 كيلووات " قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا من 462.5 جنيه".



- 750 كيلووات "قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا من 607.5 جنيه".



- 1000 كيلووات " قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 1038 جنيها بدلا من 944 جنيها ".



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=j_J9-kA6D_o

