» تعميم رئاسي باختصار اسم "الغزواني" بموريتانيا

02 يوليه 2019 - 02:19 م

أصدرت السلطات الموريتانية تعميما داخليا لوسائل الإعلام العمومية (التلفزيون ـ الإذاعة ـ الوكالة)، يقضي باختصار اسم الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضافت مصادر في تصريحات صحفية، أن التعميم المذكور يقضي باختصار اسم الرئيس المنتخب إلى « محمد ولد الشيخ الغزواني »، وسيعتمد هذا الاسم بشكل رسمي في وسائل الإعلام العمومية.

وأكد المجلس الدستوري في موريتانيا، اليوم الاثنين، فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم 22 من شهر يونيو الماضي.

وقال المجلس إن ولد الغزواني حصل على 483007 أصوات، أي ما يعادل نسبة 52 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وبالتالي فقد أعلن المجلس أن ولد الغزواني قد حصل على الأغلبية المطلقة ما يمكنه من أن ينصب رئيساً للجمهورية شهر أغسطس المقبل خلفاً للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.