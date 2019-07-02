تبرع جديد من الملك سلمان بملايين الريالات.. مَن المستفيد؟

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فرجت

مجلس لوزراء

أدان مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم التي ترأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز الهجوم الإرهابي الذي وقع في العريش.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أعلن مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس.

كما أعرب عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.

وأعلن مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه عن تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشرة ملايين ريال، وولي العهد بمبلغ خمسة ملايين، ووزير الداخلية بمبلغ مليونين، لخدمة "فُرجت" في مرحلتها الثانية تجسيداً للاهتمام الدائم والحرص على لم شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع هذه المبادرة عبر منصة " أبشر " الالكترونية في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم.

    

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