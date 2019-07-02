مفاجأة.. مصر تفكر في استضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي

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مصر

ابو ريدة

س اوروبا

قال هانى أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 إن مصر تفكر بشكل جدي، في التقدم بطلب لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي .

وعلق هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، على ظاهرة عدم وجود جماهير في الملاعب الأخرى بعيدا عن ستاد القاهرة .

وقال أبو ريدة خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "من السهل جدا فتح الاستادات أمام الجماهير، لكن من الناحية الأمنية سيكون صعبا جداً، ولن نفتح الأبواب بطريقة عشوائية ".

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة: "لا يصح أن يكون الاستاد  ملىء بالجماهير ولانعرف بياناتهم ولو حدثت كارثة من يتحملها وسنبحث خلال الساعات القادمة عن حلول للتواجد الجماهيري مع الوزارات المعنية كوزارة الشباب والرياضة ".

وأضاف أبو ريدة: "كلجنة منظمة أو حكومة مصرية نؤكد على أن أفريقيا في قلب مصر، ونسعى للتأكيد من هذه البطولة على أن أفريقيا قادرة على تنظيم مثل هذه الأحداث، لأن هناك بعض الدول في أفريقيا غير قادرة من الناحية الاقتصادية والملاعب على استضافة بطولة بمشاركة 24 منتخبا".

وأضاف: "ومن الناحية الاجتماعية أتمنى أن يملأ الأسر والأهالي المصرية الاستادات والملاعب من الناحية الاقتصادية صرفنا مبالغ كبيرة لكننا نستثمر في الملاعب".


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