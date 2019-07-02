» متحديًا رؤساءه.. موظف يذهب بـ"جيبة" إلى العمل

أحدث موظف يدعى، بيم ستينبرغن، 21 عاماً ، ضجة بين زملائه يإحدى الشركات في هولندا، عقب حضوره للعمل مرتديا تنورة، حيث وصفوه بالبطل وأشادوا بشجاعته.

وكان بيم قد أبلغ من قبل موظفي قسم شؤون الموظفين بالشركة أنه لا يجب على الموظفين ارتداء السراويل القصيرة لأنها مظهر لا يدل على الأناقة، وأن ارتداء التنورة مسموح به شرط ألا تكون قصيرة جدا وإذا كانت ” الساقين بحالة جيدة “.

ففاجأ بيم الجميع بالحضور إلى العمل بتنورة صديقته، ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مٌعلقاً عليها ” إن الجميع ضحك، لكن زملائي لم يضحكوا علي، بل دهشوا كيف استطعت قلب الموقف ووصفوني بالبطل “.

وأكد الموظف أن حظر السراويل القصيرة تخلف و ” خطوة إلى الوراء ” ، وإذا لبس الرجال تنانير وكانوا يشعرون بها بالراحة فلا ينبغي على أحد حظر ذلك.