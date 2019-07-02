واتساب يكشف 40 جريمة ارتكبها ضابط أمريكي في العراق

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أوشكت المحكمة العسكرية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على
إجراءات الانتهاء من قضية إدوارد جالاجر، الضابط بالقوات الخاصة للبحرية الأمريكية، المعروفة باسم “نيفي سيلز”، والمتهم بارتكاب جرائم حرب.

ووفقا  لـ الديلي ميل البريطانية، فإن المتهم ارتكب جرائم حرب في العراق عام 2017، عبارة عن 40 جريمة بما في ذلك قتل سجين يبلغ من العمر 17 عامًا ومحاولة قتل اثنين من المدنيين العراقيين أثناء تواجدهما في الموصل.

وذكرت الديلي ميل كيفية كشف تلك الجرائم عن طريق مجموعة سرية على تطبيق الواتساب الذي أنشأه الضباط المنتمين لوحدة نيفي سيلز للحديث فيما بينهم عن الأمور التي جرت خلال فترة خدمتهم.

وأكدت الصحيفة أن القضية بدأت في مارس 2018، حينما طالب سبعة من أعضاء فريقه باجتماع مع قائد القوات لمناقشة سلوك جالاجر المزعوم أثناء خدمتهم، والعجيب أنه تم منحه النجم البرونزي بعد أيام. وبدأت التحقيقات بعد شهر من هذا التاريخ.

وقالت الضحيفة:أسرت القوات العراقية مقاتلًا عدوًا مصابًا في ساقه وبدا أنّ عمره يناهز 15 عامًا. وبحسب إفادة عنصرين من وحدة “نيفي سيلز” وردتا في القرار الاتهامي فبينما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى، اقترب جالاجر من الأسير من دون أن يقول شيئا وطعنه المرة تلو الأخرى بسكين في رقبته وصدره إلى أن أجهز عليه.

وفي السياق ذاته أنكر جالاجر جميع التهم الموجهة إليه وادعى أنها مجرد افتراءات من الضباط الذين كانوا يعملون تحت إمرته ووصفوه بأنه متعطش للدماء وكان يظن في نفسه إله في ساحة المعركة.
فيما أذهل أحد الشهود الحاضرين وقاعة المحكمة حيث اعترف على نفسه بارتكاب جريمة قتل خلال خدمته، إلا أنه لن يتعرض للمحاكمة بسبب برنامج حماية الشهود ، وفقا لما نقلته صحيفة المرصد السودانية .


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