بالأرقام.. تفاصيل انتقال "كهرباء" للقلعة الحمراء

02 يوليه 2019 - 12:53 م

أكدت مصادر داخل النادي الأهلي انضمام محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب نادي الزمالك، إلى جدران القلعة الحمراء، وأصبح الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي مسألة وقت لا أكثر من جانب مسؤولي الأهلي واللاعب.

وأضاف المصدر، حسب موقع "الفجر الرياضي"، أن الأهلي حصل على توقيع محمود كهربا منذ 3 شهور بعد تأكده من عدم قانونية تمديد عقده مع الزمالك بسبب عدم توثيقه في حينها.

ووقع محمود كهربا على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقابل حصوله على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد؛ حيث طلب كهربا أثناء المفاوضات الحصول على 20 مليون جنيه ولكن تم الاتفاق أن تكون قيمة التعاقد 75 مليون جنيه موزعة بالتساوي على 5 مواسم.

واتفق الأهلي مع محمود كهربا على الاحتفاظ بالعقود وعدم الإعلان عن الصفقة إلا بعد أن يعلن اللاعب عن فسخ تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي.