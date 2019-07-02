مصحف بماء الذهب.. هدية الأسد لـ"أبو مازن"

02 يوليه 2019 - 12:48 م

أهدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ساعة مطرّزة بالمسجد الأقصى للرئيس السوري بشار الأسد، وذلك عقب إهداء الأخير، مصحفاً كتب بماء الذهب لأبو مازن.

وبحسب ما أعلنته الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد تسلم مدير عام الدائرة السياسية للمنظمة أنور عبد الهادي، هدية الأسد، قدّمها نيابة عنه وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار.

بينما سلم السفير عبدالهادي، رسالة شكر من رئيس السلطة، لوزير الأوقاف السوري على كتاب التفسير الجامع للقرآن الكريم الذي أهداه لعباس في مناسبة سابقة.