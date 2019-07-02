رئيس البرلمان الجزائري يقدم استقالته

02 يوليه 2019 - 12:39 م

استجاب رئيس البرلمان الجزائري للأصوات التي تطالب برحيله من منصبه.

وتقدم رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء، باستقالته رسميا.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية أن "معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني قدم استقالته من رئاسة البرلمان".

وأضافت القناة "مكتب المجلس يدرس إعلان حالة الفراغ في منصب رئاسة البرلمان".

وكان بوشارب قد أعلن، قبل يومين، رفضه للأصوات البرلمانية التي تطالبه بتقديم استقالته من منصبه.