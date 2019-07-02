عرض "بي إن سبورت" الذي رفضه محمد صلاح

02 يوليه 2019 - 12:20 م



كشف الإعلامي أحمد موسى عن سر هجوم قناة "بي إن سبورت" على اللاعب محمد صلاح قائلا: "أعداء الوطن، أصحاب قناة بي إن سبورت يهاجمونه بشدة لأنه رفض التسجيل معهم".



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن القناة شنت هجوما شديدًا على منتخب مصر، واللاعب محمد صلاح.



وشدد على أن الدولة ممثلة في قناة "تايم سبورت" داخل المجال الرياضي، لافتا إلى أن "بي إن سبورت"، تعرضت لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية.

