"كوكا" يغيب عن المنتخب بدور الـ16

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كوكا
كوكا

عمرو محمد-متابعات

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أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، أن إصابة أحمد حسن كوكا، ستمنعه من المشاركة في دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا .

وقال «لهيطه»، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: «الفريق خاض تدريبًا خفيفًا، واليوم سيخوض المران الأساسي ».

وحول إصابة أحمد حجازي، قال مدير المنتخب إنه أصر على المشاركة أمام أوغندا بدون قناع، مشيدًا بـ «أداء حجازي الرجولي رغم الإصابة ».

وأضاف «لهيطة» أن الجهاز الفني يدرس كافة الاحتمالات للمنتخبات المتوقع مواجهتها في دور الـ 16 .


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