"نافعة" يهاجم الإخوان بسبب 30 يونيو

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شن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هجوما على أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بسبب بيانها الأخير والذي يراه متناقضًا لـ30 يونيو.

وقال في تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "أصدر مكتب الجماعة في الخارج بيانا يعترف فيه بارتكاب الجماعة أخطاء أثناء وبعد ثورة يناير، وهذه خطوة جيدة يتعين الترحيب بها".

وتابع نافعة: "غير أن بعض أنصار الجماعة ما زال يصر على اعتبار كل من شارك في 30 يونيو معاديا للديمقراطية وجزءًا من الثورة المضادة ويجب عليه الاعتذار.. فكيف نفسر هذا التناقض؟".

وكانت قد أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" عن تبنيها توجها جديدا للفترة المقبلة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الواقع الجديد" بعد وفاة الرئيس الأسبق "المخلوع" محمد مرسي، و"بعد مراجعات داخلية متعددة".

وقالت الجماعة، في بيان لها السبت الماضي: "قمنا بمراجعات داخلية متعددة، وقفنا خلالها على أخطاء قمنا بها في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم، كما وقفنا على أخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافسون من مكونات الثورة ".

وأضافت أن "جماعة الإخوان المسلمين تقف الآن على التفريق بين العمل السياسي العام وبين المنافسة الحزبية الضيقة على السلطة، ونؤمن بأن مساحة العمل السياسي العام على القضايا الوطنية والحقوق العامة للشعب المصري، والقيم الوطنية العامة وقضايا الأمة الكلية، هي مساحة أرحب للجماعة من العمل الحزبي الضيق والمنافسة على السلطة ".

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