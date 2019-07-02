  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
بونجاح

"بونجاح" يكشف تفاصيل التفاوض مع القلعة الحمراء

العمدة

من ذوي الاحتياجات الخاصة.. والوظيفة "عمدة"

رهف القنون

تصريح مفاجئ لأمير سعودي عن رهف القنون

عمرو أديب

شاهد.. أديب يفعل شيئًا غريبًا على الهواء

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: "لسه بنتعلم من خلفان"

فيسبوك

بعد تسرب غاز مميت.. فيسبوك تخلي 4 مبانٍ

زيارة القبور للنساء

دعوات لفتح المقابر للنساء في السعودية.. ما السبب؟

اباء

«جوجل.. أرطغرل.. بوتين».. ماراثون جديد في أسماء المواليد

ميركل

السبب الحقيقي وراء ارتجاف "ميركل" مرتين

جمعها بين زوجين

بعد جمعها بين زوجين.. السجن مصير معلمة ثلاثينية

بعد تسرب غاز مميت.. فيسبوك تخلي 4 مبانٍ

عرب وعالم

فيسبوك
فيسبوك

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

اقتحام مقر السفارة الأمريكية بكوريا الجنوبية

#

بدءًا من الآن.. هواتف «هواوي» بلا «فيسبوك» أو «واتساب» أو «انستجرام»

#

انفجار يتسبب فى وفاة شخص وانهيار عقار بالزواية الحمراء

#

إصابة سيدة بحروق بسبب غاز المنزل

فيسبوك

اخلاء

السارين

4 مباني

بعد انتشار أخبار عن تسرب غاز السارين في موقع فيسبوك، أخلت الشركة في مقر فيسبوك بالولايات المتحدة الأمريكية 4 مبان.

 وسيطرت حالة من الرعب على العاملين، فضلا عن إجراء فحص طبي لشخصين يعملان بها للتأكد من إمكانية تسممها بغاز السارين المميت الذي يستخدم لشل الأعصاب.

وقد تم العثور على طرود مشبوهة في مكتب بريد الشركة بمدينة مينلو-بارك الأمريكية.

وبحسب ما ذكر إنتوني هاريسون ممثل "فيسبوك لـ"عربي نيوز"، فإن الشركة أخلت 4 مبان بعد الحصول على نتائج إيجابية للفحص، وهي تتعاون مع الشرطة في التحقيق.

وذكر جون جونستون رئيس هيئة الإطفاء في المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن أشخاصا لمسوا طرودا مشبوهة لكن لم تظهر أي أعراض تبين تعرضهم للسارين.

وأوضح أن نتائج فحص أحد الطرود البريدية بيّنت أنه يحتوي على غاز السارين، لكن هذه النتيجة تحتاج إلى إجراء فحوصات للتحقق منها. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق صاروخ روسى على شمال قبرص
» الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية
» مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا جويًا مشتركًا بالبحر المتوسط
» "علام" يوجه رسالة حادة إلى الاحتلال الإسرائيلى
» شبيهة هيفاء وهبي تقاضيها.. السبب صادم
» محافظ الإسكندرية: المرأة هي من قامت بثورة 30 يونيو
» شاهد.. مدينة يغطيها الثلوج والجليد في عز الصيف
» فنانة شهيرة تكشف عن عدد عمليات تجميلها
» لهذا السبب نتنياهو يضغط على الدول العرب
» أمنية تمناها طفل سعودي .. وفنان مصري شهير يحققها له
» شاهد .. شريف عامر ينشر صورة من طفولته .. والجمهور يستغرب

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»